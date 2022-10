Conférence: Café du patrimoine

Conférence: Café du patrimoine, 4 novembre 2022, . Conférence: Café du patrimoine



2022-11-04 13:30:00 13:30:00 – 2022-11-04 14:00:00 14:00:00 Profitez d’un temps d’échange autour d’un café pour découvrir un document remarquable issu des fonds anciens de la bibliothèque.

Sur inscription au 04 71 02 46 10 ou par mail dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville