CONFERENCE – CABINET DE CURIOSITE DES INSECTES ET PLANTES IMAGINAIRES, 22 juin 2022, .

CONFERENCE – CABINET DE CURIOSITE DES INSECTES ET PLANTES IMAGINAIRES

2022-06-22 – 2022-06-22

Entre émerveillements et frissons, fiction et réalité, les insectes fascinent par leur incroyables pouvoirs, leur diversité et leurs modes de vie. Pour les scientifiques et les créateurs, c’est une source d’inspiration inépuisable. Retrouvez ou découvrez avec nous la chenille d’Alice au Pays des Merveilles, les scarabées égyptiens, la Cigale et la Fourmi, Mothra la mite, Maya l’abeille, les pouvoirs de Spiderman mais aussi des robots, des avions et autres machines bio-inspirées.

Cette conférence propose une animation-projection interactive adaptée à partir de 7 ans.

Entrée libre – Auditorium

Entre émerveillements et frissons, fiction et réalité, les insectes fascinent par leur incroyables pouvoirs, leur diversité et leurs modes de vie. Pour les scientifiques et les créateurs, c’est une source d’inspiration inépuisable. Cette conférence propose une animation-projection interactive adaptée à partir de 7 ans. Entrée libre – Auditorium

Entre émerveillements et frissons, fiction et réalité, les insectes fascinent par leur incroyables pouvoirs, leur diversité et leurs modes de vie. Pour les scientifiques et les créateurs, c’est une source d’inspiration inépuisable. Retrouvez ou découvrez avec nous la chenille d’Alice au Pays des Merveilles, les scarabées égyptiens, la Cigale et la Fourmi, Mothra la mite, Maya l’abeille, les pouvoirs de Spiderman mais aussi des robots, des avions et autres machines bio-inspirées.

Cette conférence propose une animation-projection interactive adaptée à partir de 7 ans.

Entrée libre – Auditorium

dernière mise à jour : 2022-03-24 par