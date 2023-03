CONFÉRENCE C.E.R.M « MAUPASSANT, ÉCRIVAIN-NAVIGATEUR » AVEC FRANÇOISE BRUN Palavas-les-Flots Catégories d’Évènement: Hérault

Palavas-les-Flots

CONFÉRENCE C.E.R.M « MAUPASSANT, ÉCRIVAIN-NAVIGATEUR » AVEC FRANÇOISE BRUN, 28 mars 2023, Palavas-les-Flots . CONFÉRENCE C.E.R.M « MAUPASSANT, ÉCRIVAIN-NAVIGATEUR » AVEC FRANÇOISE BRUN 16 Avenue Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault

2023-03-28 18:00:00 18:00:00 – 2023-03-28 Palavas-les-Flots

Hérault 18h Conférence C.E.R.M « Maupassant, écrivain-navigateur » avec Françoise Brun – Nautilus – Entrée libre – Infos : 04 67 27 86 68 18h Conférence C.E.R.M « Maupassant, écrivain-navigateur » avec Françoise Brun – Nautilus – Entrée libre – Infos : 04 67 27 86 68 +33 4 67 27 86 68 Palavas-les-Flots

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Palavas-les-Flots Autres Lieu Palavas-les-Flots Adresse 16 Avenue Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault Ville Palavas-les-Flots lieuville Palavas-les-Flots Departement Hérault

Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/palavas-les-flots /

CONFÉRENCE C.E.R.M « MAUPASSANT, ÉCRIVAIN-NAVIGATEUR » AVEC FRANÇOISE BRUN 2023-03-28 was last modified: by CONFÉRENCE C.E.R.M « MAUPASSANT, ÉCRIVAIN-NAVIGATEUR » AVEC FRANÇOISE BRUN Palavas-les-Flots 28 mars 2023 16 Avenue Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault Hérault Palavas-les-Flots

Palavas-les-Flots Hérault