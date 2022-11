Conférence « Burnout, Prévention des Risques Psychosociaux et Psychologie du Travail » Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Conférence « Burnout, Prévention des Risques Psychosociaux et Psychologie du Travail » Istres, 15 décembre 2022, Istres. Conférence « Burnout, Prévention des Risques Psychosociaux et Psychologie du Travail »

Sophie BABOU, Psychologue du Travail – Consultante en transition professionnelle



Frédéric GIDRON, Président Fondateur EFABO13, Expert en BURN OUT L’association « ENSEMBLE FACE AU BURN OUT 13 », partenaire de la MRS, vous invite à participer à une conférence atelier qui se déroulera le Jeudi 15 Décembre 2022 à 18h00 : « BURNOUT, Prévention des Risques Psychosociaux et Psychologie du Travail » Maison Régionale de Santé Centre Tertiaire La Pyramide Istres

