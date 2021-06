Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac, Lot Conférence buissonnière avec Gilles Séraphin Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac Catégories d’évènement: Labastide-Marnhac

Lot

Conférence buissonnière avec Gilles Séraphin Labastide-Marnhac, 26 juin 2021-26 juin 2021, Labastide-Marnhac. Conférence buissonnière avec Gilles Séraphin 2021-06-26 16:00:00 – 2021-06-26

Labastide-Marnhac Lot Rendez-vous à 16h au château de Labastide-Marnhac Entrée libre Retrouvez ce samedi 26 juin une conférence proposée par la médiathèque du Grand Cahors, animée par Gilles Séraphin, archéologue, entomologiste, sur la thématique : » Des papillons et des hommes, l’aventure naturaliste » Des papillons et des hommes, l’aventure naturaliste (entomologie) Guidé par une obsession obscure, le prix Nobel de mathématique Laurent Schwartz délaissait ses campus vietnamiens le soir tombé pour rejoindre la forêt. Mus par la même attirance, l’écrivain Vladimir Nabokov hantait les rayons du Muséum d’histoire naturelle d’Harvard, le pianiste Walter Gieseking arpentait, filet à la main, les collines de Vence… À chaque fois, l’histoire commence lorsque, garçonnet, on reste fasciné par le vol nerveux d’un papillon arrogant. Dès lors, le destin du naturaliste est écrit. Pour plus d’informations : 05 65 24 13 44 Retrouvez ce samedi 26 juin une conférence proposée par la médiathèque du Grand Cahors, animée par Gilles Séraphin, archéologue, entomologiste, sur la thématique : » Des papillons et des hommes, l’aventure naturaliste » Des papillons et des hommes, l’aventure naturaliste (entomologie) Guidé par une obsession obscure, le prix Nobel de mathématique Laurent Schwartz délaissait ses campus vietnamiens le soir tombé pour rejoindre la forêt. Mus par la même attirance, l’écrivain Vladimir Nabokov hantait les rayons du Muséum d’histoire naturelle d’Harvard, le pianiste Walter Gieseking arpentait, filet à la main, les collines de Vence… À chaque fois, l’histoire commence lorsque, garçonnet, on reste fasciné par le vol nerveux d’un papillon arrogant. Dès lors, le destin du naturaliste est écrit. Pour plus d’informations : 05 65 24 13 44 Rendez-vous à 16h au château de Labastide-Marnhac Entrée libre ©pixabay

Détails Catégories d’évènement: Labastide-Marnhac, Lot Étiquettes évènement : Autres Lieu Labastide-Marnhac Adresse Ville Labastide-Marnhac lieuville 44.38747#1.40286