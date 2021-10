Longeville-sur-Mer Longeville-sur-Mer Longeville-sur-Mer, Vendée CONFERENCE BUFFET Longeville-sur-Mer Longeville-sur-Mer Catégories d’évènement: Longeville-sur-Mer

Vendée

CONFERENCE BUFFET Longeville-sur-Mer, 17 février 2022, Longeville-sur-Mer. CONFERENCE BUFFET 2022-02-17 19:00:00 – 2022-02-17 Rue des grands champs Espace culturel du clouzy

Longeville-sur-Mer Vendée Longeville-sur-Mer +33 2 51 33 34 64 dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Longeville-sur-Mer, Vendée Autres Lieu Longeville-sur-Mer Adresse Rue des grands champs Espace culturel du clouzy Ville Longeville-sur-Mer lieuville 46.42214#-1.49929