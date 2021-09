Conférence “Bristol 1831 : Portrait d’une ville en feu” Station Ausone, 15 septembre 2021, Bordeaux.

Conférence “Bristol 1831 : Portrait d’une ville en feu”

Station Ausone, le mercredi 15 septembre à 18:00

Au début du XIXe siècle la ville de Bristol connaît un essor artistique inédit au point de devenir un véritable foyer pour les peintres venus d’horizons variés. Au cours des années 1820, le mécène et collectionneur George Weare Braikenridge commandite une série exceptionnelle de vues des sites et monuments les plus remarquables de la ville auprès des peintres de la jeune « Ecole de Bristol ». Se dessine alors un fascinant portrait, à la fois morcelé et quasi rétrospectif, de la cité portuaire alors en pleine mutation. En octobre 1831 la ville est le siège de révoltes sans précédent qui causent une série d’incendies aussi dramatiques que spectaculaires. Certains des artistes qui avaient œuvré pour Braikenridge se mettent à représenter ces incendies de manière tragique et sublime. >>> La rencontre sera diffusée en direct sur la [page Facebook du Musée des Beaux-Arts](https://www.facebook.com/bordeaux.musee.ba/) ainsi que sur [la page Facebook](https://www.facebook.com/Librairiemollat/) et sur la [chaîne YouTube](https://cutt.ly/zWgbZz4) de la librairie Mollat. Cette conférence est programmée dans le cadre du [colloque international sur L’Art du portrait britannique (1750-1900)](https://cutt.ly/fWgbKbp), organisée par le musée des Beaux-Arts, les Universités de Toulouse-Jean Jaurès et de Bordeaux-Montaigne. [En savoir plus](https://cutt.ly/SWgbHfj). Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire et port du masque obligatoires.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire et port du masque obligatoires.

Conférence de Guillaume Faroult, conservateur en chef au Musée du Louvre, en charge des peintures françaises du XVIIIe siècle et des peintures britanniques et américaines.

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-15T18:00:00 2021-09-15T19:00:00