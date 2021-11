Conférence : Bring Da Ruckus : une histoire du rap US Dinan, 6 mai 2022, Dinan.

Conférence : Bring Da Ruckus : une histoire du rap US Rue Victor Schoelcher Le Labo Dinan

2022-05-06 19:00:00 – 2022-05-06 Rue Victor Schoelcher Le Labo

Dinan Côtes d’Armor

Issus des quartiers afro et latino-américains de New-York, la culture hip-hop et le rap, sa déclinaison musicale, sont devenus en une trentaine d’années le principal courant d’expression artistique populaire dans le monde occidental. Nous retraçons ici la naissance de ce mouvement, ses codes esthétiques et les pièces maîtresses de son développement afin d’offrir aux publics une lecture transversale et quelque peu de recul sur une histoire souvent agitée et toujours en écriture.

Avec Guillaume Bernard, musicien, historien et conférencier.

Gratuit, dans la limite des places disponibles

lelabo@dinan-agglomeration.fr +33 2 96 39 47 80

Issus des quartiers afro et latino-américains de New-York, la culture hip-hop et le rap, sa déclinaison musicale, sont devenus en une trentaine d’années le principal courant d’expression artistique populaire dans le monde occidental. Nous retraçons ici la naissance de ce mouvement, ses codes esthétiques et les pièces maîtresses de son développement afin d’offrir aux publics une lecture transversale et quelque peu de recul sur une histoire souvent agitée et toujours en écriture.

Avec Guillaume Bernard, musicien, historien et conférencier.

Gratuit, dans la limite des places disponibles

Visuel libre de droit

Rue Victor Schoelcher Le Labo Dinan

dernière mise à jour : 2021-11-08 par