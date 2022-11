Conférence : Brassens ou le désaccord parfait Ribemont Ribemont Catégories d’évènement: Aisne

Ribemont

Conférence : Brassens ou le désaccord parfait Ribemont, 27 novembre 2022, Ribemont. Conférence : Brassens ou le désaccord parfait

11 rue Condorcet Ribemont Aisne

2022-11-27 – 2022-11-27 Ribemont

Aisne Ribemont L’association des amis de la maison de Condorcet vous propose une conférence donnée par Raymond Prunier, le dimanche 27 novembre à 16 heures 30 : Brassens ou le désaccord parfait.

Rendez-vous à la maison natale de Condorcet (11 rue Condorcet) à Ribemont.

Entrée gratuite.

Renseignements : mairie@ribemont.fr L’association des amis de la maison de Condorcet vous propose une conférence donnée par Raymond Prunier, le dimanche 27 novembre à 16 heures 30 : Brassens ou le désaccord parfait.

Rendez-vous à la maison natale de Condorcet (11 rue Condorcet) à Ribemont.

Entrée gratuite.

Renseignements : mairie@ribemont.fr mairie@ribemont.fr +33 3 23 62 61 04 Ribemont

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Ribemont Autres Lieu Ribemont Adresse 11 rue Condorcet Ribemont Aisne Ville Ribemont lieuville Ribemont Departement Aisne

Ribemont Ribemont Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ribemont/

Conférence : Brassens ou le désaccord parfait Ribemont 2022-11-27 was last modified: by Conférence : Brassens ou le désaccord parfait Ribemont Ribemont 27 novembre 2022 11 rue Condorcet Ribemont Aisne Aisne Ribemont

Ribemont Aisne