Conférence – Brassens, la clef des chants 2021-10-22 19:00:00 – 2021-10-22 20:30:00

Plélo Côtes d’Armor Plélo Conférence de Jérôme Arnould, artiste et écrivain, spécialiste de l’œuvre du Sétois. Jérôme Arnould n’a de cesse de partager sa passion. Auteur du livre “Brassens et la camarde” ainsi que d’une thèse de littérature française qui lui est consacrée, il retrace la vie de Georges Brassens à travers ses chansons. Il a eu la chance de rencontrer des proches de Brassens, de se rendre sur les lieux emblématiques de parcours (Sète, Lézardrieux, la maison de Jeanne dans le XIVe…), d’étudier scrupuleusement les manuscrits du poète… Il en rapporte de nombreuses anecdotes passionnantes illustrées d’images et vidéos rares voire inédites. Et comme il est également musicien, une guitare reste toujours à portée de main durant la conférence !

Sur réservation. Gratuit. +33 2 96 79 50 34

