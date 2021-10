Conférence BOURG-LA-REINE, 5 novembre 2021, Bourg-la-Reine. Conférence

Vendredi 05 novembre 2021, à 20h30, l’Association Familiale Catholique (AFC) de Bourg-la-Reine, organise une conférence-débat au théâtre de L’Agoreine. Madame Aude MIRKOVIC, maître de conférences en droit privé, exposera ce qu’est la filiation aujourd’hui en droit français, avec quelques brefs rappels historiques pour mise en perspective et analyse de l’impact de la loi relative à la bioéthique (loi n°2021-1017 du 2 août 2021) sur le concept de filiation. L’Office notarial de Bourg-la-Reine est sollicité pour intervenir, pendant cette soirée. Entrée libre – AGOREINE – 63 bis boulevard du Maréchal-Joffre à Bourg-la-Reine Renseignements au 06 10 44 02 59 et [afc92bourglareine@afc-france.org](mailto:afc92bourglareine@afc-france.org)

