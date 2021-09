Metz Metz Metz, Moselle CONFÉRENCE – BOUDDHISTE ‘LÂCHER PRISE’ Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

CONFÉRENCE – BOUDDHISTE 'LÂCHER PRISE' 2021-10-11 20:00:00 20:00:00 – 2021-10-11 21:30:00 21:30:00 LES ARÊNES DE METZ 5 Avenue Louis de Débonnaire

Metz Moselle Metz Conférence bouddhiste “Lâcher prise” avec le moine bouddhiste Guèn Kelsang Eupamé Pourquoi est-ce si difficile de lâcher prise ? Nous accumulons et transportons un bagage émotionnel qui provient de notre passé et qui nous empêche de profiter pleinement de la vie et de vivre le moment présent. Lors de cette conférence, nous allons essayer d’identifier les situations dans lesquelles nous crispons, et de comprendre le mécanisme du lâcher prise, afin de mettre en place d’autres façons de fonctionner, qui vont nous permettre de lâcher prise. Tout le monde est le bienvenu, événement ouvert à tous, aucune expérience préalable n’est requise. +33 7 49 49 99 82 https://www.meditation-metz.org/conference-exceptionnelle-guen-eupame-11oct21/ Centre de médiation Kadampa dernière mise à jour : 2021-09-17 par AGENCE INSPIRE METZ

