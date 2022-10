Conférence « Bouddha, Qui Es-tu ? » de Jean Lekeu Valréas Valréas Catégories d’évènement: Valréas

Vaucluse

Conférence « Bouddha, Qui Es-tu ? » de Jean Lekeu Valréas, 15 octobre 2022, Valréas. Conférence « Bouddha, Qui Es-tu ? » de Jean Lekeu

Espace Jean DUFFARD 43 cours Victor Hugo, Vaucluse Valréas Salle de l’Oustau Valréas Vaucluse Salle de l’Oustau Espace Jean DUFFARD 43 cours Victor Hugo, Vaucluse Valréas

2022-10-15 15:00:00 15:00:00 – 2022-10-15 16:30:00 16:30:00

Salle de l’Oustau Espace Jean DUFFARD 43 cours Victor Hugo, Vaucluse Valréas

Valréas

Vaucluse EUR 4 Sa vie.

Ce qu’il a fait et dit : ses enseignements.

Aujourd’hui où on en est : la pratique ici et ailleurs. artsetrencontres@live.fr +33 7 84 54 14 77 Salle de l’Oustau Espace Jean DUFFARD 43 cours Victor Hugo, Vaucluse Valréas Valréas

