Conférence : Botticelli (1445-1510) victime des esthètes La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Conférence : Botticelli (1445-1510) victime des esthètes La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent, 24 avril 2022, Roubaix. Conférence : Botticelli (1445-1510) victime des esthètes

La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent, le dimanche 24 avril à 15:30

Dimanche 24 avril 2022 à 15h30 à l’auditorium de La Piscine, les Amis de La Piscine vous proposent une Conférence sur le thème : “Botticelli (1445-1510) victime des esthètes” par Grégory Vroman

Paiement à effectuer sur place. Tarifs : 5 € pour les Amis de La Piscine ; 8 € tarif normal ; 3 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi

Conférence organisée par les Amis de La Piscine : “Botticelli (1445-1510) victime des esthètes” par Grégory Vroman La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent 23 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-24T15:30:00 2022-04-24T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Adresse 23 rue de l'Espérance, Roubaix Ville Roubaix lieuville La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Roubaix Departement Nord

La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Conférence : Botticelli (1445-1510) victime des esthètes La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent 2022-04-24 was last modified: by Conférence : Botticelli (1445-1510) victime des esthètes La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent 24 avril 2022 La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Roubaix roubaix

Roubaix Nord