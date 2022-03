Conférence : Boris Cyrulnik Palais de l’Europe, 23 mars 2022, Menton.

Conférence : Boris Cyrulnik

Palais de l’Europe, le mercredi 23 mars à 18:30

On ne présente plus Boris Cyrulnik, neuropsychiatre et auteur à succès d’ouvrages ou le cœur de l’humain est sondé… C’est à l’occasion d’une Conférence-débat, Initiée par l’agence de communication MG.5, que Boris Cyrulnik viendra présenter son dernier livre, toujours très interpellant : « Le Laboureur et les mangeurs de Vent », et autour du thème de conférence “Liberté Intérieure et Confortable Servitude ?”. Accès selon mesures sanitaires en vigueur

15 €

« Liberté Intérieure et Confortable Servitude »

Palais de l’Europe 8 avenue Boyer 06500 Menton Menton Alpes-Maritimes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-23T18:30:00 2022-03-23T20:30:00