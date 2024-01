Conférence Bons mots et esprit de répartie par Jean-Pierre Trancart Quartier Ibarron Saint-Pée-sur-Nivelle, jeudi 14 mars 2024.

Conférence Bons mots et esprit de répartie par Jean-Pierre Trancart Quartier Ibarron Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Une heure placée sous les signes de l’humour et de la joie de vivre. Culture et histoire. Une farandole de bons mots connus ou pas, de personnalités connues ou pas ! Tous plus croustillants les uns que les autres. En présence des grands maîtres du genre (Guitry, Arletty, Churchill, Allais, Voltaire et bien d’autres…), mais aussi des inconnus aux mots célèbres (comme Le Gall, Rateau…).De formidables réparties pleines d’à propos sortant leurs auteurs de situations souvent critiques. Un moment de détente, de convivialité et de rire ! Venez choisir entre esprit de répartie ou esprit d’escalier.

N’oubliez jamais comme le disait notre Maître François Rabelais que « Le rire est le propre de l’homme ».

Quartier Ibarron Ferme Inharria

Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 19:00:00

fin : 2024-03-14 20:30:00



