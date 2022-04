CONFÉRENCE BONHEUR & SÉANCE DE YOGA DU RIRE Neufchâtel-Hardelot, 30 avril 2022, Neufchâtel-Hardelot.

CONFÉRENCE BONHEUR & SÉANCE DE YOGA DU RIRE Neufchâtel-Hardelot

2022-04-30 – 2022-04-30

Neufchâtel-Hardelot Pas-de-Calais

Neufchâtel-Hardelot Conférence et séance de yoga du rire à 10h au Salon Escoffier.

Dans le cadre du week-end du Bonheur.

1h de conférence sur les stratégies du bonheur et la psychologie positive.

1h15 de séance de yoga du rire dont 15 min de débriefing : jeux du rire, relaxation ludique, respirations.

Par Catherine Valencourt. Gratuit. Prévoir une tenue décontractée et un tapis de yoga. Inscriptions indispensables au Bureau d’Information Touristique : 03.21.83.51.02

+33 3 21 83 51 02 http://www.neufchatel-hardelot-animations.fr/

dernière mise à jour : 2022-03-09 par