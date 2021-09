Blavozy Médiathèque Félix-Tempère BLAVOZY, Haute-Loire Conférence – Blavozy, du presbytère à la médiathèque Médiathèque Félix-Tempère Blavozy Catégories d’évènement: BLAVOZY

Haute-Loire

Conférence – Blavozy, du presbytère à la médiathèque Médiathèque Félix-Tempère, 16 octobre 2021, Blavozy. Conférence – Blavozy, du presbytère à la médiathèque

Médiathèque Félix-Tempère, le samedi 16 octobre à 15:00

Lors de cette conférence, l’agence Berger Granier Architectes vous dévoilera comment l’ancien presbytère de Blavozy s’est transformé en médiathèque à l’architecture contemporaine.

Entrée libre – inscription conseillée.

Journées nationales de l’architecture Médiathèque Félix-Tempère 43700 Blavozy Blavozy Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T15:00:00 2021-10-16T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: BLAVOZY, Haute-Loire Autres Lieu Médiathèque Félix-Tempère Adresse 43700 Blavozy Ville Blavozy lieuville Médiathèque Félix-Tempère Blavozy