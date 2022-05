Conférence : Biz’art Portes-lès-Valence Catégories d’évènement: Drôme

Portes-lès-Valence

Conférence : Biz’art, 25 juin 2022, Portes-lès-Valence. Conférence : Biz’art Centre Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence

2022-06-25 10:30:00 10:30:00 – 2022-06-25 Centre Louis Aragon 1 rue Louis Aragon

Une horrible duchesse, du flou dans les tableaux, de curieuses grimaces… L'étonnement et l'étrangeté envahissent les œuvres de cette nouvelle séance biz'art. Que veulent nous montrer les artistes ? Quelles énigmes cachent ces drôles d'œuvres d'art ?

