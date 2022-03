Conférence : Bitcoin – une révolution dans les paiements ? Belfort, 5 avril 2022, Belfort.

Conférence : Bitcoin – une révolution dans les paiements ? Belfort

2022-04-05 – 2022-04-05

Belfort Territoire-de-Belfort Belfort

EUR Un peu plus de dix ans après la genèse du bitcoin, plus de 10.000 cryptomonnaies existent désormais. Dans ce nouveau monde, de nombreux jetons ont été dotés d’une devise, la plus célèbre étant “Vires in Numeris” (“la force dans les nombres”). Autour de ce slogan, un nouveau récit diffuse l’idée selon laquelle l’organisation des paiements par algorithmes et codage rendrait les intermédiaires traditionnels (bancaires) superflus. Mais ce mythe peut être discuté : le monde monétaire vit-il une transformation radicale ? Les cryptomonnaies sont elles sûres ? Quels en sont les utilisateurs ? Les acteurs traditionnels sont-ils amenés à disparaître ?

contact@ideeup.org +33 3 84 28 70 96 https://www.ideeup.org/

