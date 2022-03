CONFÉRENCE : BIODIVERSITÉ ET TROGNES EN MAYENNE Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Les trognes sont le résultat d'une relation régulière entre les humains et les arbres. Souvent ignoré, délaissé et considérablement détruit, ce patrimoine vivant et productif présente une valeur biologique, culturelle et paysagère considérable. Gratuit – Ouvert à tous Histoire, usages et devenir de ces arbres paysans. Conférence de Dominique Mansion, auteur, dessinateur et passionné.

