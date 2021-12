Conférence : Biodi’veille c’est quoi ? Munster, 8 février 2022, Munster.

Conférence : Biodi’veille c’est quoi ? Munster

2022-02-08 18:00:00 – 2022-02-08

Munster Haut-Rhin

Un observatoire de la flore et de la faune, Biodi’veille, fait travailler en réseau les principaux acteurs de terrain. Dans le parc naturel régional des Ballons des Vosges, plus d’une espèce sur cinq est menacée. L’idée est de mieux connaitre pour mieux protéger et mieux partager.

Avec Antoine André, Coordinateur Natura 2000 au Parc naturel régional des Ballons des Vosges.

Adultes / 2h

Sur inscription :

03 89 77 24 43 ou accueil@mediatheque-vallee-munster.fr

+33 3 89 77 24 43

Munster

dernière mise à jour : 2021-12-16 par