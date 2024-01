Conférence Bioacoustique & écologie Maison de l’Estuaire Le Havre, jeudi 1 février 2024.

Conférence Bioacoustique & écologie Maison de l’Estuaire Le Havre Seine-Maritime

Nous aurons le plaisir d’accueillir Olivier Swift, expert écologue et spécialiste en bioacoustique, à l’occasion d’une conférence programmée le jeudi 1er février 2024.

A la demande de la Maison de l’Estuaire, Olivier Swift a mené ces dernières années plusieurs études sur certaines espèces patrimoniales et d’intérêt communautaire de la Réserve naturelle de l’estuaire de la Seine. Il viendra nous présenter ses résultats.

Trois sujets seront à l’ordre du jour :

– L’apport de la bioacoustique pour la détection et l’individualisation des mâles chanteurs de Butor étoilé, un oiseau inféodé aux roselières.

– L’apport de la bioacoustique pour la détection et l’individualisation des mâles chanteurs du Râle des genêts, un oiseau inféodé aux prairies humides.

– Bioacoustique et génétique chez les grenouilles vertes.

Ces techniques sont innovantes, non intrusives et apportent des connaissances très intéressantes sur la biologie des espèces ciblées.

Il est possible d’assister à la conférence en présentiel (nombre de places limité) ou en visio.

Réservation obligatoire par mail à faustine.simon@maisondelestuaire.org

Maison de l’Estuaire 20 Rue Jean Caurret

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie communication@maisondelestuaire.org

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 14:00:00

fin : 2024-02-01



