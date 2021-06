Saint-Dizier Théâtre de Saint-Dizier Haute-Marne, Saint-Dizier Conférence : bilan des études du site des Crassées réalisées en 2020 Théâtre de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Théâtre de Saint-Dizier, le dimanche 20 juin à 18:30 Conférence de par Stéphanie Desbrosses-Degobertière, Raphaël Durost, Benoit Filipiak et Pierre Testard (INRAP), organisée dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie. Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Centre-Ville Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-20T18:30:00 2021-06-20T19:30:00

