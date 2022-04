Conférence Bienvenue à Moly-Sabata Jarcieu Jarcieu Catégories d’évènement: Isère

Jarcieu

Conférence Bienvenue à Moly-Sabata Jarcieu, 22 avril 2022, Jarcieu. Conférence Bienvenue à Moly-Sabata Salle Seyve-Buisset 85 Impasse Camille Bonneville Jarcieu

2022-04-22 18:30:00 18:30:00 – 2022-04-22 19:30:00 19:30:00 Salle Seyve-Buisset 85 Impasse Camille Bonneville

Jarcieu Isère Pour annoncer la nouvelle saison de stages de peintures, son directeur Pierre David, nous propose une présentation en 3 temps: l’histoire de la résidence d’artistes, son fonctionnement actuel et son offre de pratiques pour public amateur. Salle Seyve-Buisset 85 Impasse Camille Bonneville Jarcieu

Salle Seyve-Buisset 85 Impasse Camille Bonneville

