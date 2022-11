Conférence Bienfaits Naturopathie Civray, 3 décembre 2022, Civray.

Conférence Bienfaits Naturopathie

Civray Vienne

2022-12-03 – 2022-12-03

Civray

Vienne

Civray

Thème : Mon bel intestin

Organe clé du tube digestif mais aussi de notre défense immunitaire globale c’est aussi grâce à lui que les nutriments nécessaires au fonctionnement de notre organisme sont obsorbés et resdistribués là où notre organisme le demande.

Selon son terrain quels dysfonctionnements et quels soins naturles : alimentation, plantes, exercices physiques, hydrologie peuvent préserver son équilibre et son fonctionnement maximal.

+33 6 13 30 36 20

Civray

