Moselle Arzviller Conférence le 4 novembre à 15h dans la salle des fêtes d’Arzviller : Delphine l’Astucieuse donnera des conseils pour bien vieillir au naturel. Ceux-ci porteront sur l’activité physique (entretenir son corps, sa souplesse, sa mobilité), l’alimentation (rester en forme, éviter les carences et soigner les petits bobos de la vie quotidienne), la prévention de certaines maladies, l’entretien du cerveau (gérer son stress, garder le moral…) et le soin de soi avec des cosmétiques sains, simples et naturels. Adultes et Séniors – Sur inscription. mediatheque@paysdephalsbourg.fr +33 3 87 07 96 16 https://mediatheques.paysdephalsbourg.fr/index.php?lvl=section_see&location=1 Arzviller

