Palavas-les-Flots Hérault 14h Conférence « Bien préparer sa retraite » par Bruno Gomila de l’AGSMR Chapelle Notre-Dame-de-la-Route Tarifs de 5€ à 7€ Infos et réservations : https://www.helloasso.com/associations/agsmr/evenements/bien-preparer-sa-retraite-avec-bruno-gomila theatrsign@gmail.com Conférence sur le thème de la retraite : Comment bien préparer sa retraite, avec Bruno GOMILA.

Les principaux thèmes abordés : – Quels documents à fournir pour demander départ à la retraite anticipée

– Comment calculer la pension de retraite pour privé et fonctionnaire

– Autres solutions pour mieux vivre sa retraite

– La pension de réversion, c’est quoi ?

– Projet d’une nouvelle loi sur la retraite, ce qui va changer pour les futurs retraités sourds ou malentendants

