Conférence : Bien manger pour bien vieillir !
2021-03-18 14:00:00 – 2021-03-18 16:00:00
Salle polyvalente Place Marcel Pagnol
La Bâthie Savoie

La Bâthie Savoie La Bâthie Par Christine Stievenard-Ginger, éducatrice de santé Nutrithérapeute. Des pistes pour garder un état satisfaisant de nos fonctions physiques, intellectuelles et émotionnelles pour profiter de chaque instant jusqu’aux derniers jours de notre vie. mairie@labathie.fr +33 4 79 31 00 43 https://www.arlysere.fr/

