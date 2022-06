Conférence : Bien grandir avec des règles et des limites, pas si simple Hirsingue Hirsingue Catégories d’évènement: 68560

Avec Laurence Weite-Mouillet (psychopraticienne), qui animera et présentera » Bien grandir avec des règles et des limites, pas si simple ». Nous verrons ensemble pourquoi donner des règles est nécessaire et comment poser fermement des limites, mais… que faire des réactions de colère des enfants?

