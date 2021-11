Mâcon Mâcon 71000, Mâcon Conférence bien-être – L’approche du soin dans l’accompagnement vers la guérison. Mâcon Mâcon Catégories d’évènement: 71000

Mâcon

Conférence bien-être – L’approche du soin dans l’accompagnement vers la guérison. Mâcon, 2 novembre 2021, Mâcon. Conférence bien-être – L’approche du soin dans l’accompagnement vers la guérison. MJC héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon

2021-11-02 18:30:00 – 2021-11-05 MJC héritan 24 rue de l’Héritan

Mâcon 71000 EUR 6 9 Car la bonne santé dans sa globalité est en connexion avec les hautes fréquences vibratoires de l’Univers. Le soin engage aussi la responsabilité du patient à travers ses croyances fatalistes ou optimistes de par la qualité de ses pensées et émotions qui participent à chaque instant de ses fréquences personnelles.

La santé dépend de la qualité énergétique de son environnement. C’est le domaine de la géobiologie. Mais aussi de notre capacité à ne pas gaspiller en épuisement mental notre propre énergie, ce qui va alors attirer des négativités de tous ordres dont il faudra ensuite se défaire, ou qu’il faudra éradiquer. Avant de s’intéresser à la maladie, j’évoquerai d’abord le fonctionnement énergétique de la bonne santé puis de sa dégradation en état pathologique. planche.delphine@yahoo.fr +33 3 85 21 91 70 Car la bonne santé dans sa globalité est en connexion avec les hautes fréquences vibratoires de l’Univers. Le soin engage aussi la responsabilité du patient à travers ses croyances fatalistes ou optimistes de par la qualité de ses pensées et émotions qui participent à chaque instant de ses fréquences personnelles.

La santé dépend de la qualité énergétique de son environnement. C’est le domaine de la géobiologie. Mais aussi de notre capacité à ne pas gaspiller en épuisement mental notre propre énergie, ce qui va alors attirer des négativités de tous ordres dont il faudra ensuite se défaire, ou qu’il faudra éradiquer. Avant de s’intéresser à la maladie, j’évoquerai d’abord le fonctionnement énergétique de la bonne santé puis de sa dégradation en état pathologique. MJC héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon

dernière mise à jour : 2021-10-25 par

Détails Catégories d’évènement: 71000, Mâcon Autres Lieu Mâcon Adresse MJC héritan 24 rue de l'Héritan Ville Mâcon lieuville MJC héritan 24 rue de l'Héritan Mâcon