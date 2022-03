Conférence bien-être – La santé et la chiropraxie Mâcon Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

Saône-et-Loire

Conférence bien-être – La santé et la chiropraxie Mâcon, 18 mars 2022, Mâcon. Conférence bien-être – La santé et la chiropraxie MJC héritan 24 Rue de l’Héritan Mâcon

2022-03-18 – 2022-03-18 MJC héritan 24 Rue de l’Héritan

Mâcon Saône-et-Loire EUR 6 9 Introduction à l’anatomie et la physiologie du système nerveux.

Réflexion sur la santé et l’apport des soins de chiropraxie.

Avec Julien TREBOZ, chiropracteur diplômé de l’Institut Franco Européen de Chiropraxie (Paris) en 2011 et chargé d’enseignement dans ce même Institut. dplanche@mjc-heritanmacon.org +33 3 85 21 91 70 Introduction à l’anatomie et la physiologie du système nerveux.

Réflexion sur la santé et l’apport des soins de chiropraxie.

Avec Julien TREBOZ, chiropracteur diplômé de l’Institut Franco Européen de Chiropraxie (Paris) en 2011 et chargé d’enseignement dans ce même Institut. MJC héritan 24 Rue de l’Héritan Mâcon

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Mâcon, Saône-et-Loire Autres Lieu Mâcon Adresse MJC héritan 24 Rue de l'Héritan Ville Mâcon lieuville MJC héritan 24 Rue de l'Héritan Mâcon Departement Saône-et-Loire

Mâcon Mâcon Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/macon/

Conférence bien-être – La santé et la chiropraxie Mâcon 2022-03-18 was last modified: by Conférence bien-être – La santé et la chiropraxie Mâcon Mâcon 18 mars 2022 Maçon Saône-et-Loire

Mâcon Saône-et-Loire