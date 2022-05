Conférence bien-être : la géobiologie Mâcon Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

Saône-et-Loire

Conférence bien-être : la géobiologie Mâcon, 20 mai 2022, Mâcon. Conférence bien-être : la géobiologie MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon

2022-05-20 – 2022-05-20 MJC Héritan 24 rue de l’Héritan

C'est tout un art pour un bon géobiologue de savoir harmoniser un lieu ainsi que les habitants qui l'occupent. Cette science des énergies d'un lieu tourne autour de 3 axes qui feront l'objet de cette conférence. – Tout d'abord l'approche des lieux sacrés, dont la science complexe peut servir d'école à l'étude d'un habitat. – La nécessité de l'approche géobiologique d'un habitat pour la santé et le bien-être de ses occupants. Je travaille en cela en complémentarité avec des médecins, chirurgiens, vétérinaires. – Certains phénomènes particuliers en géobiologie (para-normal, présences, maisons à cauchemars etc..). Et enfin, si nous avons le temps, quelques mots sur le préoccupant problème des pollutions électromagétiques. Avec Marc SUZOR, géobiologue depuis 20 ans, thérapeute guérisseur, maître de Reiki. Billetterie à l'accueil ou sur le site de la MJC. dplanche@mjc-heritanmacon.org http://www.mjc-heritanmacon.org/

