Conférence « bien dormir pour bien vieillir » à l’Atelier à Villy-Bocage Villy-Bocage Villy-Bocage Villy-Bocage Catégories d’Évènement: Calvados

Villy-Bocage

Conférence « bien dormir pour bien vieillir » à l’Atelier à Villy-Bocage Villy-Bocage, 13 mars 2023, Villy-Bocage Villy-Bocage. Conférence « bien dormir pour bien vieillir » à l’Atelier à Villy-Bocage 2 bis rue des Écoles L’Atelier Villy-Bocage Calvados L’Atelier 2 bis rue des Écoles

2023-03-13 20:30:00 20:30:00 – 2023-03-13 22:30:00 22:30:00

L’Atelier 2 bis rue des Écoles

Villy-Bocage

Calvados Villy-Bocage L’Atelier de Villy-Bocage vous propose une conférence sur le thème « bien dormir pour bien vieillir ». Dans le cadre de la 25e semaine du cerveau, le Dr Géraldine RAUCHS présentera une conférence sur le sommeil et les maladies du cerveau. L’Atelier de Villy-Bocage vous propose une conférence sur le thème « bien dormir pour bien vieillir ». Dans le cadre de la 25e semaine du cerveau, le Dr Géraldine RAUCHS présentera une conférence sur le sommeil et les maladies du cerveau. lateliervilly@gmail.com +33 6 08 76 80 40 OTPV

L’Atelier 2 bis rue des Écoles Villy-Bocage

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Villy-Bocage Autres Lieu Villy-Bocage Adresse Villy-Bocage Calvados L'Atelier 2 bis rue des Écoles Ville Villy-Bocage Villy-Bocage lieuville L'Atelier 2 bis rue des Écoles Villy-Bocage Departement Calvados

Villy-Bocage Villy-Bocage Villy-Bocage Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villy-bocage-villy-bocage/

Conférence « bien dormir pour bien vieillir » à l’Atelier à Villy-Bocage Villy-Bocage 2023-03-13 was last modified: by Conférence « bien dormir pour bien vieillir » à l’Atelier à Villy-Bocage Villy-Bocage Villy-Bocage 13 mars 2023 2 bis rue des Écoles L'Atelier Villy-Bocage Calvados Calvados Villy-Bocage Villy-Bocage, Calvados

Villy-Bocage Villy-Bocage Calvados