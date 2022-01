Conférence « Bien commun entre universalité et enracinement » avec Michel Boyancé le vendredi 25 février à VANNES à 20h45 Maison du Diocèse – Espace Montcalm Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

**Conférence « Bien commun entre universalité et enracinement » avec Michel Boyancé, le vendredi 25 février 2022 à 20h45** **Précédée par l’Assemblée Générale à 19h45** Le bien commun, voilà un terme qui aujourd’hui est utilisé par beaucoup sans savoir exactement ce qu’il recouvre. Il est souvent confondu avec l’intérêt général. Le bien commun est-t-il universel pour l’ensemble de l’humanité ou alors est-t-il nécessairement propre à une population donnée ? Peut-t-on enranciner le bien commun dans une terre ou un espace donné ? A la veille de la présidentielle au printemps 2022, il est urgent de s’intéresser au bien commun, de le définir, de savoir ce qu’il comprend. Michel Boyancé est philosophe, il est Enseignant-Chercheur, il a été Doyen – Directeur de l’IPC. Facultés Libres de Philosophie et de Psychologie de 1999 à 2020. Il a aussi été Directeur de l’Enseignement Catholique de Loire-Atlantique. Il est membre de l’Académie des Etudes Sociales et de l’Académie Catholique de France. Il est auteur ou contributeur à des ouvrages de philosophie. Rendez-vous le vendredi 25 février 2022 à la salle 17 de l’Espace Montcalm, Maison du Diocèse – 55, rue Mgr Tréhiou à Vannes pour la conférence avec Michel Boyancé, intitulée « Bien commun entre universalité et enracinement ». A 19h45, se tiendra l’Assemblée Générale de l’AFC du Pays de Vannes qui présentera son bilan pour l’année 2021, définiria ses orientations pour l’année 2022 et élira ses nouveaux adminsitrateurs.

Entrée libre, Libre participation aux frais

