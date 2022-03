Conférence bibliothèque sonore Vesoul Vesoul Catégories d’évènement: Haute-Saône

Vesoul Haute-Saône Vesoul Haute-Saône EUR Présentation de l’association des donneurs de voix.

Prêts gratuits de livres et revues sonores pour les personnes en situation de handicap. +33 3 84 97 16 60 https://bibliotheque-municipale-vesoul.c3rb.org/ Présentation de l’association des donneurs de voix.

