Conférence Bête de sexe Belleville-sur-Loire, vendredi 15 mars 2024.

Conférence Bête de sexe Belleville-sur-Loire Cher

La Maison de Loire du Cher organise une conférence intitulée « Bête de Sexe », offrant aux participants une incursion fascinante dans le monde complexe et parfois surprenant de la sexualité animale. Cette initiative novatrice visait à démystifier les comportements sexuels des différentes espèces et à éclairer le public sur des aspects souvent méconnus de la reproduction animale. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:50:00

fin : 2024-03-15 22:20:00

3 route de la Loire

Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire contact@maisondeloire18.fr

