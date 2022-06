CONFÉRENCE « BENVENUTO CELLINI ORFÈVRE DE LA RENAISSANCE « , 24 septembre 2022, .

CONFÉRENCE « BENVENUTO CELLINI ORFÈVRE DE LA RENAISSANCE »



2022-09-24 18:00:00 – 2022-09-24 19:30:00

Dans le cadre du 500ème anniversaire de la naissance de Joachim du BELLAY , venez assister à la conférence « Benvenuto CELLINI orfèvre de la Renaissance » donnée par Emmanuel LAMOUCHE (Maître de conférences à l’UFR d’Histoire, Histoire de l’Art et Archéologie de Nantes).

Benvenuto Cellini (1500 – 1571), orfèvre florentin de la Renaissance Italienne, fut apprécié dans toute l’Europe pour ses talents de dessinateur, médailleur virtuose et sculpteur. Ce personnage rayonnant, libre d’esprit, imbu de son talent, coutumier des intrigues, cabales et rixes, dut quitter l’Italie pour la France, de 1540 à 1545, où François 1er le prit à son service. Auteur de traités sur l’orfèvrerie et la sculpture, il fut le premier artiste à écrire son autobiographie « Vita », qui inspira Hector BERLIOZ pour son opéra « Benvenuto CELLINI » en 1838.

Entrée libre (participation au chapeau)

Contacts : 06 70 89 05 88 – amispetitlyre@gmail.com

amispetitlyre@gmail.com +33 6 70 89 05 88 https://museejoachimdubellay.com/

