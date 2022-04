Conférence : “Bénéfices pour le cerveau de votre enfant” Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

[http://www.ecoledesnations.ch](http://www.ecoledesnations.ch)ée Portes Ouvertes le 30 avril de 9h30 à 16h, nous vous invitons à la conférence : ———— “Montessori est bénéfique pour le cerveau de votre enfant” ———————————————————- De 10h-11h au Chemin Dr-Adolphe-Pasteur 13, 1209 Genève (près de la Place du Petit-Saconnex) La Docteure Solange Denervaud nous présentera le résultat de ses recherches qui révèlent les bénéfices de la Pédagogie Montessori sur le développement cérébral de l’enfant. Inscription (gratuite) pour la conférence sur [www.ecoledesnations.ch](http://www.ecoledesnations.ch) Pendant cette journée Portes Ouvertes un programme pour toute la famille vous attend : ### 9h30-16h Animations pour les enfants (maquillage, jeux, etc.) et visite de l’Ecole ### 12h: Collation avec de la raclette offerte Plus d’informations sur www.ecoledesnations.ch

gratuit – inscription recommandée sur www.ecoledesnations.ch

