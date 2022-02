Conférence / Beautés animales Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Grâce à ce petit tour d’horizon chronologique des grandes représentations animalières qui accompagnèrent l’Histoire de l’Art du XVIe au XXe siècle, partez avec Léonard de Vinci, Géricault, Delacroix ou Giacometti, à la rencontre de la surprenante beauté du règne animal. _Par Edith Marcq et en collaboration avec les Amis des Musées de Lille_

Par Edith Marcq et en collaboration avec les Amis des Musées de Lille

