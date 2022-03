Conférence – Beatlemania Maison du livre,de l’image et du son – Auditorium Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Maison du livre, de l’image et du son – Auditorium, le jeudi 31 mars à 18:30

Pourquoi les Beatles, plus de 50 ans après leur séparation, sont-ils toujours incontournables ? Sont-ils un modèle indépassable ? Gilles Rettel, spécialiste de la musique et de la production musicale, nous invite à redécouvrir ce légendaire groupe pop-rock. Une rencontre en écho au récit autobiographique _Nowhere Girl_ (Dargaud), publié par Magali Le Huche, invitée d’honneur de la Fête du livre jeunesse. **Entrée libre.** Une conférence par Gilles Rettel Maison du livre,de l’image et du son – Auditorium 247 cours Émile Zola 69100 Villeurbanne Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-31T18:30:00 2022-03-31T20:00:00

