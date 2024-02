Conférence « BD et intelligence artificielle » Médiathèque-Ludothèque de Gourin Gourin, samedi 24 février 2024.

Conférence « BD et intelligence artificielle » par Florent Patron, samedi 24 février 2024 à 14h30 à la médiathèque-ludothèque de Gourin. Samedi 24 février, 14h30 1

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la médiathèque-ludothèque de Gourin accueillera la conférence de Florent Patron sur le thème « BD et intelligence artificielle », samedi 24 février à 14h30.

Cette rencontre mettra en lumière diverses initiatives et réalisations dont celle d’une bande dessinée jeunesse illustrée grâce à une intelligence artificielle et récemment éditée en Bretagne.

Florent Patron abordera les questions liées à l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le domaine littéraire. Il nous présentera l’évolution des nouvelles technologies en application avec l’environnement actuel des métiers du livre.

Cette conférence est une invitation à la réflexion, à la discussion et à la découverte.

Elle est gratuite et ouverte à tou·te·s.

Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons à nous contacter au : 02 97 23 62 43 ou par mail à l’adresse : mediatheque@gourin.bzh

Médiathèque-Ludothèque de Gourin 13 rue Jacques Rodallec, 56110 Gourin Gourin 56110 Morbihan