La turballe 12 place du Marché 44420 La turballe La Turballe, Loire-Atlantique Conférence Bay 2 Bay 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

Conférence Bay 2 Bay 12 place du Marché 44420 La turballe, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, La turballe. Conférence Bay 2 Bay

12 place du Marché 44420 La turballe, le mercredi 21 juillet à 17:00

Dans cette conférence, Charles Bodard racontera l’aventure Bay 2 Bay ; aventure dans laquelle ils ont traversé la Bretagne (en triathlon, en autonomie et sans produire de déchets) en transportant un bâton décoré par les enfants hospitalisés au service pédiatrique de l’hôpital de St Nazaire. En fin de conférence, Charles révélera où est rendu le bâton qui a continué sa route porté par l’énergie humaine et il invitera ceux qui le souhaitent à rejoindre cette aventure… Prix libre pour l’intervenante Consommation de courtoisie au café-bar

Public

Dans cette conférence, Charles Bodard racontera l’aventure Bay 2 Bay ; aventure dans laquelle ils ont traversé la Bretagne (en triathlon, en autonomie et sans produire de déchets) en transportant … 12 place du Marché 44420 La turballe 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-21T17:00:00 2021-07-21T03:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Turballe, Loire-Atlantique Étiquettes évènement : Autres Lieu 12 place du Marché 44420 La turballe Adresse 12 place du Marché 44420 La turballe Ville La turballe lieuville 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe