CONFÉRENCE « BÂTISSEURS D’ÉGLISES ET DE CATHÉDRALES COMPAGNONS, OEUVRIERS ET COMMANDITAIRES » Théâtre municipal Fontenay-le-Comte, mercredi 3 avril 2024.

Conférence menée par Pauline Retailleau, historienne de l’Architecture

Entre 1050 et 1350, la France se dote de 80 cathédrales, 500 grandes églises et des dizaines de milliers d’églises paroissiales. Mais que savons-nous de ces chantiers ? Quelle est l’histoire des corporations de bâtisseurs ? Qui a financé ces innombrables constructions ? Quels engins permettaient d’élever ces flèches ? A l’aide d’enluminures, d’archives écrites et d’études scientifiques, le mythe du Compagnon bâtisseur est nuancé, les légendes dénouées… pour obtenir un portrait véritable des oeuvriers des chantiers médiévaux et de leur(s) organisation(s).

