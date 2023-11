[Conférence] BAST – capter, ventiler, protéger Pavillon de l’Arsenal Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris [Conférence] BAST – capter, ventiler, protéger Pavillon de l’Arsenal Paris, 5 décembre 2023, Paris. Le mardi 05 décembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Le Bureau Architectures Sans Titre à été fondé à Toulouse en 2013. Depuis, l’anonymat définit le cadre d’une pratique dans laquelle l’individualité s’efface au profit de l’expression du travail collectif. Dans la recherche proactive que tente d’appliquer le bureau aux différents projets, s’illustre particulièrement la volonté d’interroger le comportement thermique des bâtiments. À toutes les étapes de conception et de réalisation, des solutions s’envisagent pour considérer la captation, la ventilation et la protection, dans un mouvement perpétuel de remises en question. Ainsi les projets ne puisent pas leur cohérence dans une logique formelle mais dans un processus qui, d’une problématique à l’autre, fabrique l’identité du bureau. avec Laurent Didier, architecte associé chez BAST Mathieu Le Ny, architecte associé chez BAST JE PARTICIPE

Affiche © Building Books Pavillon de l’Arsenal 21 boulevard Morland 75004 Paris Contact : https://www.pavillon-arsenal.com/fr/conferences-debats/cycles-en-cours/hors-cycle/12891-bast.html +33142763397 infopa@pavillon-arsenal.com https://www.facebook.com/PavillonArsenal https://www.facebook.com/PavillonArsenal https://www.pavillon-arsenal.com/fr/conferences-debats/cycles-en-cours/hors-cycle/12891-bast.html

Affiche © Building Books Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Pavillon de l'Arsenal Adresse 21 boulevard Morland Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Pavillon de l'Arsenal Paris latitude longitude 48.8506879978118,2.36238702310359

Pavillon de l'Arsenal Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/