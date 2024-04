Conférence | Barbaud et Bauhain, un duo d’architectes à la belle époque Couvent des Récollets Cognac, jeudi 25 avril 2024.

Conférence | Barbaud et Bauhain, un duo d’architectes à la belle époque Couvent des Récollets Cognac Charente

Raymond Barbaud et Édouard Bauhain, 2 architectes associés (19e-20e siècle), ont produit de nombreuses réalisations à Paris, Bordeaux, Angoulême et Cognac. Découvrez leur oeuvre prolifique, entre style académique et expérimentations avancées de l’époque.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 18:30:00

fin : 2024-04-25 20:00:00

Couvent des Récollets 53 rue d’Angoulême

Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine

L’événement Conférence | Barbaud et Bauhain, un duo d’architectes à la belle époque Cognac a été mis à jour le 2024-03-28 par Destination Cognac