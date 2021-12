Bar-le-Duc Bar-le-Duc Bar-le-Duc, Meuse CONFÉRENCE Bar-le-Duc Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

2022-01-20 18:15:00 18:15:00 – 2022-01-20 20:00:00 20:00:00 Salle Couchot 2 rue des Romains

Bar-le-Duc Meuse “Richelieu et la noblesse lorraine: 1632-1642” par Monsieur Quentin MÜLLER Salle Couchot 2 rue des Romains Bar-le-Duc

