Conférence « Banquets et festins » par Daniel Clauzier

2023-02-13 18:00:00 18:00:00 – 2023-02-13 Des agapes antiques aux bals extravagants du XXe siècle, les repas somptueux accompagnent les événements festifs, les rencontres politiques et même parfois les événements tristes. Dans l’art, le thème du repas, décor des moments forts de la mythologie, la Bible ou l’Histoire, se retrouve avec Le Banquet de Cléopâtre, Le Festin de Balthasar ou encore L’Histoire de Nastagio degli Onesti dans le Décaméron de Boccace. Conférence du cycle « les lundis de l’art », par Daniel Clauzier, artiste-plasticien et historien de l’Art. dernière mise à jour : 2022-10-17 par

