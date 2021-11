Courgenard Courgenard Courgenard, Sarthe CONFERENCE BALZAC, TRÈS HONORÉ” Courgenard Courgenard Catégories d’évènement: Courgenard

Sarthe

CONFERENCE BALZAC, TRÈS HONORÉ” Courgenard, 19 février 2022, Courgenard. CONFERENCE BALZAC, TRÈS HONORÉ” Courgenard

2022-02-19 17:00:00 – 2022-02-19

Courgenard Sarthe Courgenard Organisé par l’Université Rurale du Val de Braye. 06.16.31.19.05. Conférence par Alain Schindler, médecin +33 6 16 31 19 05 Organisé par l’Université Rurale du Val de Braye. 06.16.31.19.05. Conférence par Alain Schindler, médecin Courgenard

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Courgenard, Sarthe Autres Lieu Courgenard Adresse Ville Courgenard lieuville Courgenard