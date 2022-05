Conférence :Balades dans lesparcs et jardins deux-sèvriens, 19 décembre 2022, .

Conférence :Balades dans lesparcs et jardins deux-sèvriens

2022-12-19 20:30:00 – 2022-12-19

EUR Le jardin dit « public » est une innovation du XIXe siècle. Dans notre département, Niort, Parthenay, Bressuire et Thouars ont successivement mis à disposition de leurs populations des espaces aménagés pour les jeux des enfants, le repos et la promenade dominicale. Lieux de détente et de loisirs, ces jardins sont dessinés dans le style paysager cher au XIXe siècle. Philippe Michel-Courty se propose de retracer leur histoire et leurs aménagements et de présenter le décor statuaire dont ils se sont peu à peu enrichis.

Philippe Michel-Courty, membre de la SHAAPT et chercheur en Histoire de l’Art retrace dans cette conférence l’histoire des jardins dits “publics” , leurs aménagements et présentera le décor statuaire dont ils se sont peu à peu enrichis.

